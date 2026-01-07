7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

Ajmer: पेंशन के दस्तावेज लेने आई साली से जीजा ने किया बलात्कार, बहन पर वारदात में मदद का आरोप

Relationships shamed in Ajmer: अजमेर। रामगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने जीजा पर शराब के नशे में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 07, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Relationships shamed in Ajmer: अजमेर। रामगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने जीजा पर शराब के नशे में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जीजा और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि वह अपने पिता की पेंशन से जुड़े दस्तावेज लेने के लिए अजमेर आई थी। इस दौरान वह पिता के साथ अपनी बहन के घर पर रुकी हुई थी। तभी बहन के बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर पिता और उसकी बहन बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए।

आरोपी ने मौका पाकर दबोचा

पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान उसकी दूसरी बहन का पति घर आया। वह शराब के नशे में था और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ में मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में पीड़िता को चोटें भी आईं।

परिजनों को बताया घटनाक्रम

देर रात जब पिता और उसकी बहन जब अस्पताल से घर लौटे तो पीड़िता ने उन्हें पूरी वारदात की जानकारी। इसके बाद परिवार की ओर से आरोपी की पत्नी को अजमेर बुलाया गया और घटना से अवगत कराया।

आरोपियों पर मारपीट का भी आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसकी बहन और उसके बेटे ने भी उसके साथ मारपीट की। वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद रामगंज थाने में जीजा और बहन के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके लिया है। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक अनिल गुजराल कर रहे है।

ये भी पढ़ें

जज्बात से खिलवाड़: अजमेर में बच्चा गोद दिलवाने के नाम पर ठगी का नया जाल
अजमेर
जज्बात से खिलवाड़: अजमेर में बच्चा गोद दिलवाने के नाम पर ठगी का नया जाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 09:24 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: पेंशन के दस्तावेज लेने आई साली से जीजा ने किया बलात्कार, बहन पर वारदात में मदद का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस की दबंगई: थड़ी के पास खड़े युवक पर तानी रिवॉल्वर, वाहन में तोड़फोड़, हेड कांस्टेबल निलंबित

Ajmer Police High Handedness
अजमेर

Ajmer: किसानों के लिए कृषि विभाग की बड़ी सलाह, पाले से बचानी है फसल, तो तुरंत करें यह काम, बंपर होगी पैदावार

frost in crops
अजमेर

Digital Arrest: डिजिटल अरेस्ट करके रिटायर्ड अधिकारी से 57 लाख की ठगी, 13 दिन तक बनाया ‘बंधक’

Cyber ​​fraud
अजमेर

जज्बात से खिलवाड़: अजमेर में बच्चा गोद दिलवाने के नाम पर ठगी का नया जाल

जज्बात से खिलवाड़: अजमेर में बच्चा गोद दिलवाने के नाम पर ठगी का नया जाल
अजमेर

प्रेमजाल में फांसकर UP के युवक ने अजमेर की युवती से किया रेप, ब्लैकमेल करके करने लगा ये डिमांड

Obscene-Video
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.