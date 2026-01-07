Ajmer: पेंशन के दस्तावेज लेने आई साली से जीजा ने किया बलात्कार, बहन पर वारदात में मदद का आरोप

Relationships shamed in Ajmer: अजमेर। रामगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने जीजा पर शराब के नशे में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जीजा और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।