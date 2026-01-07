Ajmer: पेंशन के दस्तावेज लेने आई साली से जीजा ने किया बलात्कार, बहन पर वारदात में मदद का आरोप

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
Relationships shamed in Ajmer: अजमेर। रामगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने जीजा पर शराब के नशे में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जीजा और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि वह अपने पिता की पेंशन से जुड़े दस्तावेज लेने के लिए अजमेर आई थी। इस दौरान वह पिता के साथ अपनी बहन के घर पर रुकी हुई थी। तभी बहन के बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर पिता और उसकी बहन बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए।
पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान उसकी दूसरी बहन का पति घर आया। वह शराब के नशे में था और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ में मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में पीड़िता को चोटें भी आईं।
देर रात जब पिता और उसकी बहन जब अस्पताल से घर लौटे तो पीड़िता ने उन्हें पूरी वारदात की जानकारी। इसके बाद परिवार की ओर से आरोपी की पत्नी को अजमेर बुलाया गया और घटना से अवगत कराया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसकी बहन और उसके बेटे ने भी उसके साथ मारपीट की। वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद रामगंज थाने में जीजा और बहन के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके लिया है। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक अनिल गुजराल कर रहे है।
