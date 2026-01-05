जज्बात से खिलवाड़: अजमेर में बच्चा गोद दिलवाने के नाम पर ठगी का नया जाल

उत्तर प्रदेश के अलीनगर चंदोली (बनारस) निवासी पंडित तरुण पांडे की शादी चार साल पहले हुई थी। चिकित्सकीय जांच में पत्नी के मां न बन पाने की पुष्टि होने पर दम्पती ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। 5 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक रील देखकर तरुण ने संपर्क किया। ठगों ने फीस, वकील, गवाह और मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर करीब 30 हजार रुपए वसूल लिए। 2 जनवरी को पुष्कर स्थित एक धर्मशाला में बुलाया गया। जब तरुण अपने पिता व पत्रिका संवाददाता के साथ वहां पहुंचे तो खतरा भांपकर आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट डिलिट कर फरार हो गया।