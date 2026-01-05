5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

प्रेमजाल में फांसकर UP के युवक ने अजमेर की युवती से किया रेप, ब्लैकमेल करके करने लगा ये डिमांड

Rape And Threat Case: UP निवासी मोहित अहमद से सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान हुई फिर उसने प्रेमजाल में फांसकर अजमेर के होटल में बुलाया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Jan 05, 2026

Obscene-Video

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Ajmer Rape Case: अजमेर में दरगाह थाना क्षेत्र के होटल में युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीडिता को प्रेमजाल में फांसकर अजमेर बुलाया। फिर होटल में कमरे में देहशोषण किया। अब आरोपी युवक पीडि़ता को अश्लील वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है।

पीडि़ता ने मामले में चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में जीरो नम्बरी FIR दर्ज करवाई है। जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी। प्रकरण में अनुसंधान वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्षमणराम चौधरी कर रहे है। सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल ने बताया कि 2 जनवरी को चित्तौडगढ़ सदर थाने से मिली जीरो नम्बर की एफआइआर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि UP प्रयागराज निवासी मोहित अहमद से सोशल मीडिया पर उसकी पहचान हुई। आरोपी ने उसको प्रेमजाल में फांस लिया।

उसको शादी का झांसा देकर दरगाह क्षेत्र में स्थित होटल में बुलाया। जहां आरोपी ने उसका देहशोषण किया। जहां उसने उसके अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाए। इसके बाद आरोपी अब शादी से इनकार कर रहा है। उसने शादी के लिए कहने पर उसकी अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी पीडि़ता को लगातार ब्लैकमेल कर पैसे की डिमांड भी कर रहा। इसके परेशान होकर पीडि़ता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

फोटो वायरल करने की धमकी देने वाला रेप का आरोपी गिरफ्तार

वहीं अजमेर के सरवाड़ में फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से रेप करने के मामले में सरवाड़ थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पति के साथ अन्य परिजनों से अलग रहती है।

उसका पति दिनभर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर आने-जाने लगा और बाद में मोबाइल पर बातचीत करने लगा। कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया।

विगत 20 दिसंबर को भी आरोपी ने उसे धमकाकर खेत पर बुलाया और जबरन रेप किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान ग्राम हींगतड़ा निवासी बाबूलाल मेघवंशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।

ये भी पढ़ें

धौलपुर : 7 महीने पहले ‘गुड़िया’ की हुई थी शादी… दहेज में कार नहीं देने पर हत्या कर जला दी लाश, मां का रो-रोकर बुरा हाल
धौलपुर
Dholpur women murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 12:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / प्रेमजाल में फांसकर UP के युवक ने अजमेर की युवती से किया रेप, ब्लैकमेल करके करने लगा ये डिमांड

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गुजरात के व्यापारी की राजस्थान में हुई दर्दनाक मौत, कर्मचारी के साथ जा रहा था जयपुर

Ajmer-Railway-Station-ACcident
अजमेर

Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

govt job
अजमेर

अजमेर में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, नहीं लगवाया रेबीज का टीका, पूरे शरीर में फैल गया था जहर

Woman Dies of Rabies After Dog Bite in Ajmer
अजमेर

RPSC : 5 अप्रेल को होगी सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, विशेष निगरानी के लिए आरपीएससी ने बनाई योजना

Rajasthan Sub-Inspector and Platoon Commander recruitment exam on 5 April RPSC has created a plan for special monitoring
अजमेर

अजमेर में नए साल के जश्न में नशे का खलल, कार चालक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, सात घायल

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.