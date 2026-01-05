प्रेमजाल में फांसकर UP के युवक ने अजमेर की युवती से किया रेप, ब्लैकमेल करके करने लगा ये डिमांड

पीडि़ता ने मामले में चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में जीरो नम्बरी FIR दर्ज करवाई है। जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी। प्रकरण में अनुसंधान वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्षमणराम चौधरी कर रहे है। सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल ने बताया कि 2 जनवरी को चित्तौडगढ़ सदर थाने से मिली जीरो नम्बर की एफआइआर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि UP प्रयागराज निवासी मोहित अहमद से सोशल मीडिया पर उसकी पहचान हुई। आरोपी ने उसको प्रेमजाल में फांस लिया।