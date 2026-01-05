प्रेमजाल में फांसकर UP के युवक ने अजमेर की युवती से किया रेप, ब्लैकमेल करके करने लगा ये डिमांड

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Ajmer Rape Case: अजमेर में दरगाह थाना क्षेत्र के होटल में युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीडिता को प्रेमजाल में फांसकर अजमेर बुलाया। फिर होटल में कमरे में देहशोषण किया। अब आरोपी युवक पीडि़ता को अश्लील वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है।
पीडि़ता ने मामले में चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में जीरो नम्बरी FIR दर्ज करवाई है। जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी। प्रकरण में अनुसंधान वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्षमणराम चौधरी कर रहे है। सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल ने बताया कि 2 जनवरी को चित्तौडगढ़ सदर थाने से मिली जीरो नम्बर की एफआइआर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि UP प्रयागराज निवासी मोहित अहमद से सोशल मीडिया पर उसकी पहचान हुई। आरोपी ने उसको प्रेमजाल में फांस लिया।
उसको शादी का झांसा देकर दरगाह क्षेत्र में स्थित होटल में बुलाया। जहां आरोपी ने उसका देहशोषण किया। जहां उसने उसके अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाए। इसके बाद आरोपी अब शादी से इनकार कर रहा है। उसने शादी के लिए कहने पर उसकी अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी पीडि़ता को लगातार ब्लैकमेल कर पैसे की डिमांड भी कर रहा। इसके परेशान होकर पीडि़ता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।
वहीं अजमेर के सरवाड़ में फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से रेप करने के मामले में सरवाड़ थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पति के साथ अन्य परिजनों से अलग रहती है।
उसका पति दिनभर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर आने-जाने लगा और बाद में मोबाइल पर बातचीत करने लगा। कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया।
विगत 20 दिसंबर को भी आरोपी ने उसे धमकाकर खेत पर बुलाया और जबरन रेप किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान ग्राम हींगतड़ा निवासी बाबूलाल मेघवंशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।
