धौलपुर : 7 महीने पहले ‘गुड़िया’ की हुई थी शादी… दहेज में कार नहीं देने पर हत्या कर जला दी लाश, मां का रो-रोकर बुरा हाल

गुड़िया को मां ने खुशी-खुशी विदा किया था लेकिन कुछ दिन बाद में झगड़ा होने लगा और गुड़िया ने शिकायत की। जिसके बाद पिता देवेन्द्र सिंह परमार बेटी के ससुराल पहुंचे और समझाइश की। पीहर पक्ष का आरोप है कि दामाद पंकज नई कार, सोने की जंजीर और भैंस की अतिरिक्त डिमांड करने लगा। पिता ने ससुरालीजनों को समझाया कि एक बच्चा होने पर हम और सामान दे देंगे, लेकिन पंकज व अन्य परिजन जिद पर अड़े रहे। आखिर में गुड़िया की आवाज शांत हो गई।