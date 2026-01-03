धौलपुर : 7 महीने पहले ‘गुड़िया’ की हुई थी शादी… दहेज में कार नहीं देने पर हत्या कर जला दी लाश, मां का रो-रोकर बुरा हाल

मृतका गुड़िया (फाइल फोटो-पत्रिका)
धौलपुर। 'मेरी फूल सी गुड़िया को इन हत्यारों ने मार डाला। ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने…पैसा तो हम और दे देते, मना नहीं किया था। गुड़िया की हत्या क्यूं कर दी…। मुझे भेजना ही नहीं था बच्ची, मैं पहले समझ जाती तो इन लालची लोगों के घर नहीं भेजती।' यह शब्द उस मां के हैं जिसने करीब सात माह पहले अपनी छोटी बेटी गुड़िया (20) की शादी जिले के मनियां थाने के गांव इच्छापुरा निवासी पंकज के साथ की थी।
गुड़िया को मां ने खुशी-खुशी विदा किया था लेकिन कुछ दिन बाद में झगड़ा होने लगा और गुड़िया ने शिकायत की। जिसके बाद पिता देवेन्द्र सिंह परमार बेटी के ससुराल पहुंचे और समझाइश की। पीहर पक्ष का आरोप है कि दामाद पंकज नई कार, सोने की जंजीर और भैंस की अतिरिक्त डिमांड करने लगा। पिता ने ससुरालीजनों को समझाया कि एक बच्चा होने पर हम और सामान दे देंगे, लेकिन पंकज व अन्य परिजन जिद पर अड़े रहे। आखिर में गुड़िया की आवाज शांत हो गई।
पिता देवेन्द्र सिंह को शनिवार सुबह सूचना मिली मिली कि गुड़िया को मार दिया है, जिस पर पिता व अन्य लोग पहुंचे तो घर पर कोई नहीं मिला। मकान के पीछे बिटौरा पर कुछ जल रहा था, शक होने पर आग बुझाई। इसमें एक मानव कंकाल और कुछ लोत्थड़े दिखे। परिजनों ने थाना पुलिस को सूचना दी। जिस पर थाना प्रभारी, सीओ मनियां खलील अहमद, एएसपी वैभव शर्मा और एसडीएम कर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे।
पिता ने ससुरालीजनों पर उसकी पुत्री की हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाकर जले हुए बिटौरा में से विवाहिता के अवशेष निकाले। शव जल चुका था जिससे टीम को सैम्पल नमूना एकत्र करने को लेकर खासी मशक्कत करनी पड़ी।
गुड़िया की शादी गत 28 मई 2025 गांव इच्छापुरा निवासी पंकज पुत्र लाल सिंह के साथ हुई थी। इसी गांव में गुड़िया की बड़ी बहन पिंकी पत्नी ओमपाल भी ब्याही है। लेकिन पंकज आए दिन गुड़िया से झगड़ा करता तो जीजा ओमपाल समझाने आता तो दोनों में बिगड़ गई। जिसकी वजह से ओमपाल ने आना बंद कर दिया। सुबह सूचना पर बड़ा दामाद नहीं आया और बहन पिंकी ने घर के हालात देखे तो पिता को सूचना दी।
'पिता ने ससुरालीजनों पर दहेज की मांग करते हुए उसकी हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया है। मृतका का शव पूरी तरह से जल चुका था, जिस पर एफएसएल टीम बुलाकर सैम्पल लिए हैं। रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।' -खलील अहमद, सीओ मनियां
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग