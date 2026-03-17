Ajmer News: माता मंदिर के दर्शन कर लौटते वेदपाठी ब्राह्मणों पर मधुमक्खियों का हमला, एक पहाड़ी से फिसला

घटना की सूचना मिलते ही कोबरा टीम के सुखदेव भट्ट, पुलिस मित्र सांवरा, अमित भट्ट, मनीष कुमावत, हरदेव सिंह सहित यज्ञ परिसर में सेवाएं दे रहे निजी हास्पिटल के प्रतिनिधि मास्क पहनकर मौके पर पहुंचे। 12 घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद नीचे लाकर एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सालय पहुंचाया गया। दो अन्य युवाओं के पहाड़ी पर फंसे होने की सूचना मिलने पर ड्रोन से सर्च अभियान चलाकर उन्हें रात करीब आठ बजे चिकित्सालय लाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।