अजमेर में बर्फ जैसा नजारा: मार्बल स्लरी के सफेद पहाड़ों को लोग कह रहे ‘मिनी स्विट्जरलैंड’

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान निकलने वाली स्लरी से एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यह स्लरी सफेद रंग की होती है और जब बड़ी मात्रा में एक जगह जमा हो जाती है तो धीरे-धीरे पहाड़ जैसे ढेर का रूप ले लेती है। अजमेर में भी सालों से जमा हो रही स्लरी अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पूरा इलाका सफेद मैदान जैसा दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह नजारा बिल्कुल बर्फ से ढके इलाके जैसा लगता है।