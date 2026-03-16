अजमेर में बर्फ जैसा नजारा: मार्बल स्लरी के सफेद पहाड़ों को लोग कह रहे ‘मिनी स्विट्जरलैंड’

फोटो- इस तरह का दिखता है नजारा
Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान निकलने वाली स्लरी से एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यह स्लरी सफेद रंग की होती है और जब बड़ी मात्रा में एक जगह जमा हो जाती है तो धीरे-धीरे पहाड़ जैसे ढेर का रूप ले लेती है। अजमेर में भी सालों से जमा हो रही स्लरी अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पूरा इलाका सफेद मैदान जैसा दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह नजारा बिल्कुल बर्फ से ढके इलाके जैसा लगता है।
इस अनोखे दृश्य को देखने वाले कई लोग इसे मजाक में ‘मिनी स्विट्ज़रलैंड’ कहने लगे हैं। सफेद ढेर और मैदान दूर से बिल्कुल बर्फ की पहाड़ियों जैसे नजर आते हैं। यही वजह है कि यहां आने वाले लोग इस जगह को देखकर हैरान रह जाते हैं और इसकी तुलना बर्फीले इलाकों से करने लगते हैं।
अजमेर के इस स्नो यार्ड की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कई लोग यहां आकर फोटो और वीडियो बना रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसके बाद यह जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है और अब दूर-दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं।
अजमेर और आसपास के इलाकों में मार्बल उद्योग काफी बड़ा है। मार्बल की कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान पत्थर से निकलने वाला पाउडर और पानी मिलकर स्लरी बनाते हैं। यह स्लरी अक्सर खुले स्थानों पर जमा कर दी जाती है। समय के साथ यह सूखकर सफेद ढेर या छोटे पहाड़ जैसा रूप ले लेती है।
हालांकि मार्बल स्लरी के बड़े ढेर को लेकर समय-समय पर पर्यावरण से जुड़े सवाल भी उठते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्लरी का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाए तो यह जमीन और आसपास के पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद अजमेर में बना यह सफेद स्लरी यार्ड इन दिनों अपने अनोखे नजारे के लिए खास बना हुआ है।
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