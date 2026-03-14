RPSC में सदस्यों की कमी: परीक्षा कराने वाले ही नहीं, कैसे होगी लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा?

नियमों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक ही रहता है। इसी कारण अगले कुछ महीनों में आयोग में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अध्यक्ष उत्कल रंजन का कार्यकाल 12 जून को समाप्त होगा। सदस्य के.सी. मीणा 8 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। डॉ. अशोक कलवार का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होगा। निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा का कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इनके बाद आयोग में केवल प्रो. अयूब खान, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, प्रो. सुशील बिस्सू और हेमंत प्रियदर्शी ही सदस्य के रूप में रह जाएंगे। इससे साक्षात्कार, परीक्षा आयोजन और विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) जैसे कार्यों का बोझ बढ़ सकता है।