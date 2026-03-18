अजमेर (Ajmer news) . राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बडलिया के कम्प्यूटर साइंस विभाग के छात्रों विघ्नेश भाटी, अर्श महेश्वरी और ध्रुव परिहार ने गत दिनों जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ‘ऐस हैक 5.0’ हैकाथॉन में प्रथम स्थान हासिल किया। प्राचार्य डॉ. रेखा मेहरा ने बताया कि प्रतियोगिता में देशभर की करीब 160 टीमों ने हिस्सा लिया। टीम को 35,000 नकद पुरस्कार और 20,000 के उपहार और सामग्री के साथ-साथ ‘सोलाना ट्रैक’ के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का विशेष पुरस्कार भी मिला। इसमें तीन नैनो लेजर एस प्लस हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट शामिल थे।