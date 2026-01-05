5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गुजरात के व्यापारी की राजस्थान में हुई दर्दनाक मौत, कर्मचारी के साथ जा रहा था जयपुर

Rajasthan News: गुजरात के जामनगर के व्यापारी गोविंदभाई की राजस्थान के अजमेर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Jan 05, 2026

Ajmer-Railway-Station-ACcident

फोटो: पत्रिका

Gujarat Businessman Dies On Ajmer Railway Station: रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने के सामने रविवार दोपहर दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। गुजरात जामनगर के हार्डवेयर व्यापारी चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए। संतुलन बिगड़ने से गिरे व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उस समय हुआ, जब गरीब नवाज़ एक्सप्रेस जयपुर के लिए रवाना हो रही थी।

जीआरपी के अनुसार गुजरात के जामनगर निवासी गोविन्दभाई अपने कर्मचारी रामजी के साथ गरीब नवाज एक्सप्रेस से जयपुर जा रहे थे। रामजी पहले ही ट्रेन के कोच में सवार था, जबकि गोविंदभाई अजमेर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। ट्रेन के चल पड़ने के बाद उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वे ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा जीआरपी थाने के सामने हुआ, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई।

कॉल किया तो हुई पहचान

सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। तलाशी के दौरान मृतक के पास से मोबाइल फोन मिला, जिसके जरिए परिजनों की पहचान और सूचना दी गई।

इधर, जब गोविंदभाई ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो रामजी ने उनको फोन किया। कॉल के जरिए उसे हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद वह मदार स्टेशन से वापस अजमेर पहुंचा और पहचान की प्रक्रिया में सहयोग किया।

आज अजमेर पहुंचेगा परिवार

पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि गोविंदभाई का जामनगर में हार्डवेयर का काम है। वे अपनी फैक्ट्री में तैयार माल की बिक्री के सिलसिले में जयपुर जा रहे थे।

उनके परिवार में दो बेटे हैं, दोनों विवाहित हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग जामनगर से अजमेर के लिए रवाना हो गए। परिजनों के अजमेर पहुंचने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘कभी नहीं भूल पाऊंगा भयावह मंजर…’, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया बूंदी हादसे का दिल को झकझोर देने वाला हाल
बूंदी
Bundi Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 11:32 am

Published on:

05 Jan 2026 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गुजरात के व्यापारी की राजस्थान में हुई दर्दनाक मौत, कर्मचारी के साथ जा रहा था जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

govt job
अजमेर

अजमेर में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, नहीं लगवाया रेबीज का टीका, पूरे शरीर में फैल गया था जहर

Woman Dies of Rabies After Dog Bite in Ajmer
अजमेर

RPSC : 5 अप्रेल को होगी सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, विशेष निगरानी के लिए आरपीएससी ने बनाई योजना

Rajasthan Sub-Inspector and Platoon Commander recruitment exam on 5 April RPSC has created a plan for special monitoring
अजमेर

अजमेर में नए साल के जश्न में नशे का खलल, कार चालक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, सात घायल

अजमेर

RBSE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आज से, इनरोलमेंट ऑनलाइन जारी

Rajasthan Board of Secondary Education
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.