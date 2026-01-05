चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गुजरात के व्यापारी की राजस्थान में हुई दर्दनाक मौत, कर्मचारी के साथ जा रहा था जयपुर

Gujarat Businessman Dies On Ajmer Railway Station: रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने के सामने रविवार दोपहर दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। गुजरात जामनगर के हार्डवेयर व्यापारी चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए। संतुलन बिगड़ने से गिरे व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उस समय हुआ, जब गरीब नवाज़ एक्सप्रेस जयपुर के लिए रवाना हो रही थी।