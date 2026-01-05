चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गुजरात के व्यापारी की राजस्थान में हुई दर्दनाक मौत, कर्मचारी के साथ जा रहा था जयपुर

फोटो: पत्रिका
Gujarat Businessman Dies On Ajmer Railway Station: रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने के सामने रविवार दोपहर दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। गुजरात जामनगर के हार्डवेयर व्यापारी चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए। संतुलन बिगड़ने से गिरे व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उस समय हुआ, जब गरीब नवाज़ एक्सप्रेस जयपुर के लिए रवाना हो रही थी।
जीआरपी के अनुसार गुजरात के जामनगर निवासी गोविन्दभाई अपने कर्मचारी रामजी के साथ गरीब नवाज एक्सप्रेस से जयपुर जा रहे थे। रामजी पहले ही ट्रेन के कोच में सवार था, जबकि गोविंदभाई अजमेर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। ट्रेन के चल पड़ने के बाद उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वे ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा जीआरपी थाने के सामने हुआ, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। तलाशी के दौरान मृतक के पास से मोबाइल फोन मिला, जिसके जरिए परिजनों की पहचान और सूचना दी गई।
इधर, जब गोविंदभाई ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो रामजी ने उनको फोन किया। कॉल के जरिए उसे हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद वह मदार स्टेशन से वापस अजमेर पहुंचा और पहचान की प्रक्रिया में सहयोग किया।
पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि गोविंदभाई का जामनगर में हार्डवेयर का काम है। वे अपनी फैक्ट्री में तैयार माल की बिक्री के सिलसिले में जयपुर जा रहे थे।
उनके परिवार में दो बेटे हैं, दोनों विवाहित हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग जामनगर से अजमेर के लिए रवाना हो गए। परिजनों के अजमेर पहुंचने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।
