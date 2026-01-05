‘कभी नहीं भूल पाऊंगा भयावह मंजर…’, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया बूंदी हादसे का दिल को झकझोर देने वाला हाल

अमरपुरा के छह जने ट्रक की चपेट में आए थे, जिनमें राजाराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोचर ने बताया कि राजाराम बरवाड़ा चौथ माता के दर्शन के लिए हंसी खुशी घर से निकला था। दोपहर को जैसे ही मौत की सूचना मिली तो उसकी पत्नी बेसुध हो गई। राजाराम बकरियां चराकर परिवार का पालना करता था। मृतक के एक दो वर्ष का लड़का भी है। पति की मौत से परिवार की जिम्मेदारी मृतक की पत्नी पर आ गई।