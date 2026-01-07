कोटा थर्मल में लेपर्ड का मूवमेंट, श्रमिक दहशत में

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट परिसर में एक बार फिर वन्यजीवों की मौजूदगी से दहशत का माहौल बन गया है। मंगलवार को थर्मल परिसर में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आने से श्रमिकों में अफरा-तफरी मच गई। लेपर्ड को देखकर श्रमिक अपनी जान बचाने के लिए पास ही स्थित कैंटीन में छुप गए और दरवाजे बंद कर लिए। लेपर्ड के ओझल होने के बाद श्रमिक बाहर निकले और घटना की जानकारी थर्मल प्रशासन को दी। इसके बाद अधिकारियों ने रात्रि के समय इस क्षेत्र में सतर्कता के साथ आवाजाही करने के निर्देश जारी किए हैं।