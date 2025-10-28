राजस्थान में 36.09 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा 850 मीटर लंबा फोरलेन ओवरब्रिज, 6 साल बाद फिर से शुरू होगा काम

पंद्रह मार्च 2019 को पुलिस लाइन के पास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ था। यह ओवरब्रिज करीब छह साल से अधूरा पड़ा है। जब भी ट्रेन आती है फाटक बंद हो जाता है। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग जाती है। करीब 850 मीटर लम्बे इस ओवरब्रिज का कार्य 14 सितम्बर 2020 को पूरा होना था। यह अवधि भी निकल चुकी। जब काम शुरू हुआ तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और केन्द्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी। दोनों के बीच बजट और स्वीकृति में तालमेल नहीं बैठने से ठेकेदार ने काम बीच में छोड़ दिया था।