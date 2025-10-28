राजस्थान में 36.09 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा 850 मीटर लंबा फोरलेन ओवरब्रिज, 6 साल बाद फिर से शुरू होगा काम

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Four Lane Overbridged In Rajasthan: कई सालों से अधूरे पड़े पुलिस लाइन फाटक के ओवरब्रिज का कार्य फिर से शुरू करने का मुहूर्त आखिर निकल गया है। ओवरब्रिज का कार्य बुधवार को सुबह सवा दस बजे से शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान पत्रिका ने ‘ओवरब्रिज बनाओ सरकार’ और ‘एक पुल बहुत दूर’ शीर्षक से लगातार अभियान चलाकर इस अधूरे काम की ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया था। अब इसके बाद काम दोबारा शुरू होने जा रहा है। अगले वर्ष तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।
विधायक राजेन्द्र भाम्बू ने बताया कि ओवरब्रिज बनने के बाद पुलिस लाइन फाटक बंद होने से ट्रेफिक जाम से निजात मिल सकेगी। सीकर-झुंझुनूं-लोहारू रोड पर यह ओवरब्रिज पुलिस लाइन फाटक पर बनेगा। इसके लिए 36 करोड़ 09 लाख 87 हजार 632 रुपए का टेंडर एक कांट्रेक्टर को दिया गया है। यह ओवरब्रिज फोरलेन का होगा। यानि एक साथ चार वाहन आ जा सकेंगे।
पंद्रह मार्च 2019 को पुलिस लाइन के पास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ था। यह ओवरब्रिज करीब छह साल से अधूरा पड़ा है। जब भी ट्रेन आती है फाटक बंद हो जाता है। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग जाती है। करीब 850 मीटर लम्बे इस ओवरब्रिज का कार्य 14 सितम्बर 2020 को पूरा होना था। यह अवधि भी निकल चुकी। जब काम शुरू हुआ तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और केन्द्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी। दोनों के बीच बजट और स्वीकृति में तालमेल नहीं बैठने से ठेकेदार ने काम बीच में छोड़ दिया था।
