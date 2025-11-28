Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Housing Scheme: सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका, राजस्थान के इन 2 शहरों में नई आवासीय योजना होगी लॉन्च

Housing Board Scheme: भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर राजस्थान आवासन मंडल दिसंबर में दो नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 28, 2025

Rajasthan-Housing-Board-3

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। फोटो: पत्रिका

जयपुर। सस्ते घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर राजस्थान आवासन मंडल दिसंबर में दो नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। मंडल मुख्यालय में गुरुवार को परियोजना समिति की 175वीं बैठक में यह फैसला लिया गया।

ये योजनाएं भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में शुरू की जाएंगी। इसके अलावा जयपुर के सेक्टर 22, प्रताप नगर में सामुदायिक केंद्र भी बनाया जाएगा। जनवरी में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने बैठक में रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी अभिलेखों को चरणबद्ध तरीके से पूर्णत: डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए।

भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में नई आवासीय योजना

बैठक में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में उच्च आय वर्ग (एस-8) के 32 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अलवर, भिवाड़ी, तिजारा एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार मंडल की डीटीओ हनुमानगढ़ योजना में मध्यम आय वर्ग-ए के 160 (जी-3) फ्लैट्स के लिए भी मंडल अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

28 Nov 2025 11:13 am

Housing Scheme: सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका, राजस्थान के इन 2 शहरों में नई आवासीय योजना होगी लॉन्च

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

