Housing Scheme: सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका, राजस्थान के इन 2 शहरों में नई आवासीय योजना होगी लॉन्च

बैठक में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में उच्च आय वर्ग (एस-8) के 32 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अलवर, भिवाड़ी, तिजारा एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार मंडल की डीटीओ हनुमानगढ़ योजना में मध्यम आय वर्ग-ए के 160 (जी-3) फ्लैट्स के लिए भी मंडल अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।