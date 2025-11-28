Rajasthan: कौन है ‘गोल्डमैन’ कन्हैयालाल? जिन्हें गैंगस्टर गोदारा के गुर्गों ने दी धमकी, मांगी 5 करोड़ की फिरौती

‘गोल्डमैन’ कहे जाने वाले कन्हैयालाल खटीक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले है। उन्हें कांजी खटीक के नाम से भी जाना जाता है। वे पेशे से फल विक्रेता हैं। कभी ठेला लगाकर फल बेचने वाले कन्हैयालाल आज बड़े कारोबारी है। बप्पी लहरी को देखकर उनके मन में सोना पहने की इच्छा जगी। इसके बाद 10 तोला सोना खरीदकर पहनने लगे। वे अब रोजाना करीब तीन किलो सोना पहनते हैं।