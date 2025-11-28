Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: कौन है ‘गोल्डमैन’ कन्हैयालाल? जिन्हें गैंगस्टर गोदारा के गुर्गों ने दी धमकी, मांगी 5 करोड़ की फिरौती

Goldman KanhaiyaLal Khatik: चित्तौड़गढ़ शहर के ‘गोल्डमैन’ कहे जाने वाले कन्हैयालाल खटीक (50) को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने धमकी दी है।

चित्तौड़गढ़

image

Anil Prajapat

Nov 28, 2025

Goldman-Kanhaiya-Lal-Khatik

गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक। फोटो: पत्रिका

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ शहर के ‘गोल्डमैन’ कहे जाने वाले कन्हैयालाल खटीक (50) को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने धमकी दी है। उन्हें फोन पर धमकाकर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारों के अनुसार, चित्तौड़गढ़ निवासी कन्हैयालाल को दो दिन पहले एक मिस कॉल आई। इसके बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। इसके बाद उस नंबर से एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी गई।

5 करोड़ दे… वरना सोना नहीं पहन पाएगा

आरोप है कि रिकॉर्डिंग में खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए कहा गया-राहुल फोन करेगा तो बात कर लेना। ऐसा काम कर लेना कि दोनों तरफ की बात बन जाए, नहीं तो सोना पहनने लायक नहीं रहेगा। इसके बाद एक और कॉल आई, जिसमें पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई।

कन्हैयालाल अभी अहमदाबाद में उपचाररत

इस सबंध में कन्हैयालाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह अभी अहमदाबाद में उपचाररत है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज हुआ है। उस पर अनुसंधान किया जा रहा है।

कौन है ‘गोल्डमैन’ कन्हैयालाल खटीक?

‘गोल्डमैन’ कहे जाने वाले कन्हैयालाल खटीक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले है। उन्हें कांजी खटीक के नाम से भी जाना जाता है। वे पेशे से फल विक्रेता हैं। कभी ठेला लगाकर फल बेचने वाले कन्हैयालाल आज बड़े कारोबारी है। बप्पी लहरी को देखकर उनके मन में सोना पहने की इच्छा जगी। इसके बाद 10 तोला सोना खरीदकर पहनने लगे। वे अब रोजाना करीब तीन किलो सोना पहनते हैं।

Published on:

28 Nov 2025 07:30 am

Rajasthan: कौन है 'गोल्डमैन' कन्हैयालाल? जिन्हें गैंगस्टर गोदारा के गुर्गों ने दी धमकी, मांगी 5 करोड़ की फिरौती

