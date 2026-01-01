Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

माता-पिता के साथ महिपाल। फोटो- पत्रिका
निम्बाहेड़ा। युवाओं के लिए चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के एक युवक ने कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी है, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। नगर के चंद्रभान सिंह शक्तावत के पुत्र महिपाल सिंह शक्तावत ने महज 29 वर्ष की आयु में पांचवीं बार सरकारी सेवा में चयन पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। महिपाल का ताजा चयन देश के ओलंपिक खिलाड़ियों का प्रबंधन संभालने वाली प्रतिष्ठित संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट पद पर हुआ है।
महिपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निम्बाहेड़ा के एक स्कूल से पूरी करने के बाद जयपुर का रुख किया। वहां अपने भाई उदयभान की देखरेख में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिपाल का कहना है कि उनकी हर सफलता के पीछे परिवार को गौरवान्वित करने का संकल्प रहा है।
यह वीडियो भी देखें
मैंने अपनी मेहनत को कभी विराम नहीं दिया। मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि अपने माता-पिता के त्याग को सम्मान देने का माध्यम है। नए साल में युवा साथी केवल संकल्प न लें, बल्कि उसे पूरा करने के लिए अनुशासन के साथ मैदान में उतरें।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग