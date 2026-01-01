1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

निम्बाहेड़ा के एक युवक ने कम उम्र में लगातार सरकारी सेवाओं में चयन पाकर मिसाल कायम की है। 29 वर्ष की उम्र में पांचवीं बार चयनित होकर महिपाल सिंह शक्तावत युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Rakesh Mishra

Jan 01, 2026

Chittorgarh, Chittorgarh News, Success Story, Government Jobs, Government Jobs News, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ न्यूज, सक्सेज स्टोरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी न्यूज

माता-पिता के साथ महिपाल। फोटो- पत्रिका

निम्बाहेड़ा। युवाओं के लिए चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के एक युवक ने कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी है, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। नगर के चंद्रभान सिंह शक्तावत के पुत्र महिपाल सिंह शक्तावत ने महज 29 वर्ष की आयु में पांचवीं बार सरकारी सेवा में चयन पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। महिपाल का ताजा चयन देश के ओलंपिक खिलाड़ियों का प्रबंधन संभालने वाली प्रतिष्ठित संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट पद पर हुआ है।

जयपुर में तपाया खुद को, लक्ष्य पर रखी नजर

महिपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निम्बाहेड़ा के एक स्कूल से पूरी करने के बाद जयपुर का रुख किया। वहां अपने भाई उदयभान की देखरेख में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिपाल का कहना है कि उनकी हर सफलता के पीछे परिवार को गौरवान्वित करने का संकल्प रहा है।

महिपाल की सफलता के पांच शिखर

  • 20 वर्ष की उम्र में पहली सरकारी नौकरी, बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर।
  • हैदराबाद में जीएसटी एवं कस्टम विभाग में चयन।
  • सीमा सुरक्षा बल आईटीबीपी में सब-इंस्पेक्टर बने।
  • अहमदाबाद में वर्तमान में आयकर विभाग में कार्यरत।
  • अब नई पारी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नियुक्ति।

यह वीडियो भी देखें

महिपाल की जुबानी

मैंने अपनी मेहनत को कभी विराम नहीं दिया। मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि अपने माता-पिता के त्याग को सम्मान देने का माध्यम है। नए साल में युवा साथी केवल संकल्प न लें, बल्कि उसे पूरा करने के लिए अनुशासन के साथ मैदान में उतरें।

  • महिपाल सिंह शक्तावत

ये भी पढ़ें

सवाई माधोपुर: साल के पहले दिन ACB का बड़ा एक्शन, 25 हजार की रिश्वत लेते यूडीसी गिरफ्तार
सवाई माधोपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 05:10 pm

Published on:

01 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का एक गांव ऐसा जहां घरों की दीवारों-छतों से झांकते हैं पेड़, आस्था ने बचाई हरियाली

मांदलदा गांव में पेड़ों का संरक्षण, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: त्याग, तपस्या और शौर्य का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग सैलानियों से गुलजार, रोज पहुंच रहे 10 हजार पर्यटक

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, मंदिर के चढ़ावे में मिलते हैं अनूठे उपहार

श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: रील बनाते वक्त सांप ने छीनी युवक की सांसें, वन विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने की आई याद

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News : सांवलियाजी के भंडार की गणना पूरी, 29.32 करोड़ का नकद चढ़ावा आया

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.