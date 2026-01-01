Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

निम्बाहेड़ा। युवाओं के लिए चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के एक युवक ने कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी है, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। नगर के चंद्रभान सिंह शक्तावत के पुत्र महिपाल सिंह शक्तावत ने महज 29 वर्ष की आयु में पांचवीं बार सरकारी सेवा में चयन पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। महिपाल का ताजा चयन देश के ओलंपिक खिलाड़ियों का प्रबंधन संभालने वाली प्रतिष्ठित संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट पद पर हुआ है।