1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: नववर्ष पर श्री सांवलिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

नववर्ष के पहले दिन श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देशभर से पहुंचे आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नए साल की सुख-समृद्धि की कामना की।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Rakesh Mishra

Jan 01, 2026

Shrisanwalia Seth, Shrisanwalia Seth Temple, Devotees in Shrisanwalia Seth Temple, Chittorgarh News, Rajasthan News, श्रीसांवलिया सेठ, श्रीसांवलिया सेठ मंदिर, श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु, चित्तौड़गढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज

भक्तों की कतार। फोटो- पत्रिका

चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में नववर्ष के पहले दिन आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। गुरुवार को देश के कोने-कोने से आए आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कर नए साल की मंगल कामना की। मान्यता है कि साल के पहले दिन सेठजी के दर्शन से पूरे वर्ष की शुरुआत सुखद होती है। इसी विश्वास के साथ भक्त नाचते-गाते और नंगे पैर दरबार में पहुंचे।

सुगम हुए दर्शन

भीड़ के दबाव को देखते हुए मंदिर मंडल की ओर से पहली बार मीरा सर्किल से मुख्य मंदिर तक चार घुमावदार लाइनें बनाई गईं। बीमार और महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से कार्मिक तैनात किए गए। जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई। कतारों में खड़े भक्तों के लिए जगह-जगह आरओ के पानी और चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम रहा।

फूलों और काठियावाड़ी छतरियों से सजा कॉरिडोर

मंदिर परिसर को इस बार खास तौर पर गुलाब और केवड़े के जल से महकाया गया। कॉरिडोर में विशेष फूलों, काठियावाड़ी छतरियों, आकर्षक हाथियों और गुब्बारों से की गई सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मंदिर परिसर को चार लाख से अधिक फूलों से सजाया गया, जो बाहर से मंगवाए गए थे। सांवलिया सेठ का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो देखते ही बन रहा था। रात्रि में विशेष आकर्षक लाइटिंग की गई।

यातायात और पार्किंग : दो किलोमीटर पहले रोके वाहन

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाहनों को मंदिर से दो किलोमीटर पहले ही भादसौड़ा बाईपास, चिकारड़ा रोड और कुराठा बाईपास स्थित पार्किंग स्थलों पर रोक दिया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज और निजी बसों के विशेष इंतजाम किए गए।

निशुल्क छाछ-राबड़ी का वितरण, होटल-धर्मशालाएं हाउसफुल

मंदिर ट्रस्ट की ओर से चिकारड़ा रोड स्थित गौशाला में श्रद्धालुओं को निशुल्क छाछ और राबड़ी का वितरण किया गया। ठहरने के लिए तीन बड़े डोम बनाए गए, क्योंकि जिले के सभी होटल और धर्मशालाएं दो दिन पहले ही बुक हो चुकी थीं। अधिक मांग के चलते होटल संचालकों ने किरायों में भी बढ़ोतरी कर दी।

यह वीडियो भी देखें

नेटवर्क हुआ फेल, सुरक्षा के कड़े पहरे

नायाब तहसीलदार शिवशंकर पारीक के अनुसार लाखों की भीड़ के कारण क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सबसे दौलतमंद मंदिर: जहां करोड़ों रुपए और सोने-चांदी की होती है ‘बारिश’
Patrika Special News
richest mandir rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh: नववर्ष पर श्री सांवलिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

Chittorgarh, Chittorgarh News, Success Story, Government Jobs, Government Jobs News, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ न्यूज, सक्सेज स्टोरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी न्यूज
चित्तौड़गढ़

राजस्थान का एक गांव ऐसा जहां घरों की दीवारों-छतों से झांकते हैं पेड़, आस्था ने बचाई हरियाली

मांदलदा गांव में पेड़ों का संरक्षण, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: त्याग, तपस्या और शौर्य का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग सैलानियों से गुलजार, रोज पहुंच रहे 10 हजार पर्यटक

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, मंदिर के चढ़ावे में मिलते हैं अनूठे उपहार

श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: रील बनाते वक्त सांप ने छीनी युवक की सांसें, वन विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने की आई याद

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.