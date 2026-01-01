Chittorgarh: नववर्ष पर श्री सांवलिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में नववर्ष के पहले दिन आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। गुरुवार को देश के कोने-कोने से आए आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कर नए साल की मंगल कामना की। मान्यता है कि साल के पहले दिन सेठजी के दर्शन से पूरे वर्ष की शुरुआत सुखद होती है। इसी विश्वास के साथ भक्त नाचते-गाते और नंगे पैर दरबार में पहुंचे।