राजस्थान का एक गांव ऐसा जहां घरों की दीवारों-छतों से झांकते हैं पेड़, आस्था ने बचाई हरियाली

मांदलदा गांव में गुर्जर समाज के करीब दो सौ घर हैं। यहां पहाड़ी पर देवनारायण भगवान का मंदिर है। गांव का 1100 बीघा क्षेत्र भगवान देवनारायण का माना जाता है। इस क्षेत्र में बहुतायत धोकड़े के विशाल पेड़ हैं। इस 11 सौ बीघा जमीन को ग्रामीण देवनारायण की बन्नी (जमीन) मानते हैं। इसलिए यहां पेड़ को काटना महापाप माना जाता है। पेड़ों के प्रति यहां ग्रामीणों की इतनी ज्यादा आस्था है कि लोग नए मकान का भी निर्माण करवाते हैं तो वहां उगे पेड़ों को काटने के बजाय नवनिर्मित मकान की छत से होकर सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं।