बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक की हार्टअटैक से मौत, सुपरवाइजर मौके पर से फरार, घटना से मचा हड़कंप

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव में बुधवार को बीएलओ ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय परधौली में तैनात शिक्षक सर्वेश गंगवार को एसआईआर सर्वे के लिए बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक सर्वे के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।
इज्जतनगर के कर्मचारी नगर निवासी 47 वर्षीय सर्वेश कुमार पुत्र कृष्णा कुमार को सर्वे के दौरान तेज घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत हुई। ग्रामीण सहायता के लिए जुटे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत के कारण प्राथमिक इलाज देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें मिनी बाईपास स्थित प्रताप अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार मृत्यु का प्राथमिक कारण हृदय गति रुकना माना जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर, एडीएम सिटी, सीएमओ विश्राम सिंह और इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह प्रताप अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार पर यह दूसरा बड़ा सदमा है। करीब चार महीने पहले ही सर्वेश की पत्नी की कैंसर से मौत हुई थी। अब सर्वेश की अचानक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बीएलओ ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग