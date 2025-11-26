Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक की हार्टअटैक से मौत, सुपरवाइजर मौके पर से फरार, घटना से मचा हड़कंप

सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव में बुधवार को बीएलओ ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय परधौली में तैनात शिक्षक सर्वेश गंगवार को एसआईआर सर्वे के लिए बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 26, 2025

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव में बुधवार को बीएलओ ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय परधौली में तैनात शिक्षक सर्वेश गंगवार को एसआईआर सर्वे के लिए बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक सर्वे के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।

इज्जतनगर के कर्मचारी नगर निवासी 47 वर्षीय सर्वेश कुमार पुत्र कृष्णा कुमार को सर्वे के दौरान तेज घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत हुई। ग्रामीण सहायता के लिए जुटे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत के कारण प्राथमिक इलाज देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें मिनी बाईपास स्थित प्रताप अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार मृत्यु का प्राथमिक कारण हृदय गति रुकना माना जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर, एडीएम सिटी, सीएमओ विश्राम सिंह और इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह प्रताप अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार पर यह दूसरा बड़ा सदमा है। करीब चार महीने पहले ही सर्वेश की पत्नी की कैंसर से मौत हुई थी। अब सर्वेश की अचानक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बीएलओ ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 02:15 pm

Published on:

26 Nov 2025 02:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक की हार्टअटैक से मौत, सुपरवाइजर मौके पर से फरार, घटना से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तीन सिपाही निलंबित, दस चौकी इंचार्ज को चेतावनी, अनुशासनहीनता और लापरवाही पर एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई

बरेली

एक प्लाट, चार रजिस्ट्री, करोड़ों का खेल! महिला सिपाही से हड़पे गए रुपये, एसएसपी ने गिरोह पर कसा शिकंजा

बरेली

बरेली बवाल: मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 9 दिसंबर तक जेल में रहेगा, जाने

बरेली

ड्रग विभाग: गुनहगारों पर करम और कुछ पे सितम, ये जुर्म न कर, आगरा की एफआईआर में नाम, बरेली में कार्रवाई नहीं…

बरेली

जनता की सेवा में बेमिसाल योगदान, 10 चौकी प्रभारी हुए सम्मानित, एसएसपी ने दिया नकद पुरस्कार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.