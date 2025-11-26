बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक की हार्टअटैक से मौत, सुपरवाइजर मौके पर से फरार, घटना से मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर, एडीएम सिटी, सीएमओ विश्राम सिंह और इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह प्रताप अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार पर यह दूसरा बड़ा सदमा है। करीब चार महीने पहले ही सर्वेश की पत्नी की कैंसर से मौत हुई थी। अब सर्वेश की अचानक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बीएलओ ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।