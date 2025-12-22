22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बरेली

जानलेवा गैस गीजर: बाथरूम में दंपति की मौत, पत्नी निर्वस्त्र, पति का जूते मोजे और कपड़ों में मिला शव, दरवाजा तोड़कर निकाले

सर्दी बढ़ते ही घरों में गैस गीजर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लेकिन लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। शहर में रविवार देर रात ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें बाथरूम में गैस गीजर चलने से दम घुटने पर प्रेमी दंपति की मौत हो गई।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 22, 2025

पीलीभीत। सर्दी बढ़ते ही घरों में गैस गीजर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लेकिन लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। शहर में रविवार देर रात ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें बाथरूम में गैस गीजर चलने से दम घुटने पर प्रेमी दंपति की मौत हो गई। घटना पीलीभीत शहर गुरुकुलपुरम मोहल्ले की है, जहां जिला ग्राम विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मचारी हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी रेनू मृत पाए गए। देर रात सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले।

पड़ोसियों ने दी सूचना, पुलिस ने तोड़ा दरवाजा

डीआरडीए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर सिंह किराए के मकान में अकेले पत्नी के साथ रहते थे। रात करीब 11 बजे मकान मालिक ने हरजिंदर को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद रेनू का फोन मिलाया, पर वहां भी जवाब नहीं मिला। शंका होने पर मकान मालिक ने कमरे में झांका तो कोई नजर नहीं आया। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर कई बार आवाज दी गई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दरार से झांककर देखा गया तो दोनों के शव दिखे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़ा और शव बाहर निकाले।

ऑक्सीजन की कमी बनी मौत का कारण, पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा

कोतवाली इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह के मुताबिक बाथरूम में खिड़की नहीं थी और गैस गीजर चल रहा था। अनुमान है कि बाथरूम के भीतर ऑक्सीजन की कमी हुई और दंपति बेहोश हो गए। उसी अवस्था में दम घुटने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही असली कारण स्पष्ट होगा।

एक्सीडेंट के बाद बीमार थी पत्नी, बाथरूम में थे दोनों

मृतक हरजिंदर सिंह ने छह साल पहले रेनू सक्सेना से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पहले बाइक दुर्घटना में रेनू के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। रविवार को हरजिंदर सिंह ने छत पर कपड़े सुखाने डाले थे। रात तक कपड़े नहीं उठे, इस बीच दोनों बाथरूम में देर तक रहे। जब तक किसी ने ध्यान दिया, तब तक दोनों की जान जा चुकी थी।

शव की स्थिति चौंकाने वाली, महिला निर्वस्त्र, पति कपड़ों में मिला

पुलिस के अनुसार रेनू निर्वस्त्र अवस्था में बाथरूम में पड़ी मिलीं, जबकि हरजिंदर सिंह पूरी तरह कपड़ों में थे और जूते-मोजे भी पहने हुए थे। दोनों के शव सुरक्षित रखे गए, परिजनों को सूचना दे दी गई है।

गैस गीजर बना खतरा, ध्यान रखना जरूरी

सर्दी में गैस गीजर के इस्तेमाल को लेकर एक्सपर्ट लगातार चेतावनी देते हैं। बंद बाथरूम में गैस गीजर का प्रयोग ऑक्सीजन कम कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। बरेली की यह घटना इसी खतरे की भयावह मिसाल बन गई।

गीजर का उपयोग करते समय ये करें:

बाथरूम में वेंटिलेशन जरूर रखें
लंबे समय तक गीजर ऑन न छोड़ें
दरवाजा और खिड़की हल्की खुली रखें
बच्चों और बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें

Published on:

22 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जानलेवा गैस गीजर: बाथरूम में दंपति की मौत, पत्नी निर्वस्त्र, पति का जूते मोजे और कपड़ों में मिला शव, दरवाजा तोड़कर निकाले

