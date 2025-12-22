जानलेवा गैस गीजर: बाथरूम में दंपति की मौत, पत्नी निर्वस्त्र, पति का जूते मोजे और कपड़ों में मिला शव, दरवाजा तोड़कर निकाले

डीआरडीए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर सिंह किराए के मकान में अकेले पत्नी के साथ रहते थे। रात करीब 11 बजे मकान मालिक ने हरजिंदर को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद रेनू का फोन मिलाया, पर वहां भी जवाब नहीं मिला। शंका होने पर मकान मालिक ने कमरे में झांका तो कोई नजर नहीं आया। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर कई बार आवाज दी गई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दरार से झांककर देखा गया तो दोनों के शव दिखे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़ा और शव बाहर निकाले।