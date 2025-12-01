Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, यात्रियों को मिलेगी खानपान की सुविधा

दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशनों से रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं। इनमें मेहंदीपुर बालाजी, आभानेरी, भानगढ़ सहित कई पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी अधिक रहती है। लेकिन वर्तमान में स्टेशनों पर खानपान की समुचित सुविधा नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।