दौसा

Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, यात्रियों को मिलेगी खानपान की सुविधा

Rail Coach Restaurant: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित किए जा रहे हैं।

दौसा

image

Anil Prajapat

Dec 01, 2025

Rail-Coach-Restaurant

रेल कोच रेस्टोरेंट। फोटो: पत्रिका

Dausa Railway Station: दौसा। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के अंतर्गत अब दौसा रेलवे स्टेशन भी इस सुविधा से जुड़ने जा रहा है।

इसके लिए स्टेशन परिसर में मुख्य द्वार के पास पुराने रेल कोच को रखकर उसे रेस्टोरेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। कोच का बाहरी हिस्सा रंग-रोगन से निखरने लगा है, वहीं अंदरूनी हिस्से को भी आधुनिक रूप में मॉडिफाइड किया जा रहा है।

यहां यात्रियों के साथ आमजन के लिए भी स्थानीय व्यंजनों से लेकर अन्य डिश उपलब्ध रहेगी। लंबे समय से यहां रेल कोच रेस्टोरेंट की मांग उठ रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है।

पांच दर्जन लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे

कंडम कोच को आकर्षक तरीके से तैयार कर स्टेशन पर स्थापित किया जा रहा है। यह पूरी तरह वातानुकूलित होगा, जिसमें लगभग पांच दर्जन लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों की विविधता उपलब्ध रहेगी।

बेहतर इंतजाम उपलब्ध होंगे

दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशनों से रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं। इनमें मेहंदीपुर बालाजी, आभानेरी, भानगढ़ सहित कई पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी अधिक रहती है। लेकिन वर्तमान में स्टेशनों पर खानपान की समुचित सुविधा नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

दौसा

राजस्थान न्यूज़

