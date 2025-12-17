जब विनोद खन्ना ने पर्सनल लाइफ पर खुलकर कहा था, ‘महिलाओं के मामले में मैं कोई संत नहीं…’

बॉलीवुड में जहां विनोद खन्ना की बेबाकी के सब कायल थे, वो बिंदास कुछ भी बोलते थे उनको किसी का कोई डर नहीं था। वहीं इसके उलट अक्षय खन्ना शांत स्वभाव के, चुप रहने वाले और अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ज्यादा पर्सनल रखने वाले हैं। वैसे तो उनका नाम करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और तारा शर्मा जैसी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, मगर अक्षय ने कभी भी इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल ऐश्वर्या राय के बारे में कॉफी विद करण में कहा था, "जब मैं ऐश्वर्या राय से पहली बार मिला था तब मैं उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मेरे लिए यह बहुत शर्मिंदगी महसूस करने वाला पल था। मुझे लगता है उन्हें इसकी आदत पड़ गई होगी लेकिन मैं इस तरह का नहीं था। मैं उन्हें बस पागलों की तरह देखता रहता था।" जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने 'आ अब लौट चलें' और 'ताल' में साथ काम किया था और तभी से उनके अफेयर की अफवाहें उड़ीं थीं। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर के साथ तो उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ गया था, लेकिन शादी तक नहीं पहुंचा।