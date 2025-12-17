जब विनोद खन्ना ने पर्सनल लाइफ पर खुलकर कहा था, ‘महिलाओं के मामले में मैं कोई संत नहीं…’

विनोद खन्ना की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Vinod Khanna: 'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना ने साल 2025 में जबरदस्त कमबैक किया है। चाहे फिर वो साल की शुरुआत में आई छावा में औरंगजेब का किरदार हो या फिर अंत में आई धुरंधर के रहमान डकैत की भूमिका, अक्षय कुमार ने साबित कर दिया कि अगर हुनर हो तो सफलता जरूर मिलती है। खैर, अभी हम अक्षय खन्ना नहीं बल्कि उनके पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में बात करेंगे। अपने बेटे की वजह से वो भी चर्चा में हैं, आइए जानते हैं क्यों हो रही है उनकी चर्चा?
इस दिनों दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना अपने बेटे के एक डांस स्टेप की वजह से सुर्खियों में है। जी हां, वही डांस स्टेप जो उन्होंने फिल्म धुरंधर में अपने एंट्री पर किया है। आपको बता दें कि ये कोई आम डांस स्टेप नहीं बल्कि विनोद खन्ना का स्टेप है जो उन्होंने एक फिल्मी पार्टी के दौरान किया था। इतना ही नहीं, इन दिनों सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना का ये स्टेप वायरल होने के बाद विनोद खन्ना का यही डांस करते हुए क्लिप भी वायरल हो रहा है।
वहीं, इसी बीच पिछले कुछ दिनों से उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करते दिख रहे हैं।
आपको बता दें कि विनोद खन्ना एक बेबाक और बिंदास एक्टर थे। वो अपने इंटरव्यूज में खुलकर और ईमानदारी से बात करते थे। इस वीडियो में विनोद खन्ना सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं, "जब मैं शादीशुदा नहीं था तब महिलाओं के मामले में मैं कोई संत नहीं रहा हूं। मुझे भी दूसरों की तरह ही सेक्स की इच्छा होती है।” उन्होंने आगे कहा, “महिलाओं के बिना हम यहां नहीं होते, तो फिर मेरे महिलाओं के साथ होने पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?”
बॉलीवुड में जहां विनोद खन्ना की बेबाकी के सब कायल थे, वो बिंदास कुछ भी बोलते थे उनको किसी का कोई डर नहीं था। वहीं इसके उलट अक्षय खन्ना शांत स्वभाव के, चुप रहने वाले और अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ज्यादा पर्सनल रखने वाले हैं। वैसे तो उनका नाम करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और तारा शर्मा जैसी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, मगर अक्षय ने कभी भी इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल ऐश्वर्या राय के बारे में कॉफी विद करण में कहा था, "जब मैं ऐश्वर्या राय से पहली बार मिला था तब मैं उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मेरे लिए यह बहुत शर्मिंदगी महसूस करने वाला पल था। मुझे लगता है उन्हें इसकी आदत पड़ गई होगी लेकिन मैं इस तरह का नहीं था। मैं उन्हें बस पागलों की तरह देखता रहता था।" जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने 'आ अब लौट चलें' और 'ताल' में साथ काम किया था और तभी से उनके अफेयर की अफवाहें उड़ीं थीं। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर के साथ तो उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ गया था, लेकिन शादी तक नहीं पहुंचा।
अक्षय खन्ना के अफेयर भले ही रहे हों, लेकिन उन्होंने 50 की उम्र में अभी तक शादी नहीं की। इस पर भी उन्होंने कहा था, “मुझे बेफिक्र जिंदगी जीना पसंद है। मुझे जिम्मेदारी पसंद नहीं है, पत्नी और बच्चों की देखभाल से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एक आदमी के लिए यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैं ये जिम्मेदारी नहीं चाहता। मैं अकेले खुश हूं, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी की देखभाल किए, बिना किसी की चिंता किए। मुझे सिर्फ अपनी चिंता करनी होती है और ये बहुत शानदार है।”
