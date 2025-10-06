मौत से पहले आखिर पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे Vinod Khanna लेकिन नहीं मिली अनुमति, अधूरी रह गई ख्वाहिश

Vinod Khanna Last Wish: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी है, भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी सिनेप्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। विनोद खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से फैंस को खूब मनोरंजन किया। आज इस खास मौके पर हम आपको उनकी एक ऐसी इच्छा के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमेशा अधूरी रह गई। दरअसल, विनोद खन्ना पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका।