‘राहुल गांधी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं’, कर्नाटक के मंत्री के बयान पर प्रह्लाद जोशी का कांग्रेस पर हमला

प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता जांच को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्लड शुगर या कैंसर की जांच के लिए विशेष उपकरण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है, उसी तरह पेट्रोल और डीजल की जांच के लिए भी निर्धारित उपकरण और मान्यता प्राप्त लैब जरूरी हैं। जोशी ने दावा किया कि इस व्यवस्था की शुरुआत UPA सरकार के दौरान हुई थी। उनके मुताबिक, 2005 में तत्कालीन सरकार ने SOP जारी कर ‘Petrol and Diesel Order’ के तहत इस तरह की व्यवस्था लागू की थी।