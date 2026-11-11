सोनिया गांधी के आरोपों पर अन्ना हजारे का पलटवार- ‘संकीर्ण सोच, मुझे कांग्रेस और BJP से मतलब नहीं’

अन्ना हजारे ने कहा कि उनके आंदोलन की वजह से आरएसएस और भाजपा से जुड़े कई लोगों को भी घर बैठना पड़ गया था, उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं। उन्होंने कहा, "मेरे आंदोलन के कारण भाजपा और आरएसएस के भी कई लोगों को घर जाना पड़ा था। मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए केवल देश और समाज का हित सर्वोपरि है। इस तरह की संकीर्ण सोच रखना बिल्कुल गलत है। देश किस दिशा में जा रहा है और हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए।"