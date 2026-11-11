NCP के विलय पर सस्पेंस बढ़ा, सुनेत्रा पवार बोलीं- समय आने पर सब पता चल जाएगा

बारामती में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सुनेत्रा पवार से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस गुटों के विलय को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, 'मुझे पता है कि अभी आप किसी और विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं; लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सही समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।' उनके इस संक्षिप्त बयान को विलय की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।