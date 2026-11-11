‘अजित पवार जैसा नेतृत्व नहीं रहा, 20-22 विधायक छोड़ेंगे पार्टी’, संजय राउत ने किया NCP में फूट का दावा

दोनों एनसीपी गुटों के संभावित विलय पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्हें विलय की बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने विधायकों के पार्टी छोड़ने की तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया। उनके इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के भविष्य और महायुति सरकार में उसकी भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, विधायकों के पार्टी छोड़ने या दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।