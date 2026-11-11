JoBe Cerny Death: नहीं रहे पिल्सबरी डोबॉय को आवाज देने वाले जोबे सेर्नी, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था 'द वर्ड ऑफ प्रॉमिस' का निर्देशन करना। यह बाइबल के 'न्यू किंग जेम्स वर्जन' का 98 घंटे का एक नाटकीय ऑडियो वर्जन था। इस प्रोडक्शन में 500 से ज्यादा कलाकारों ने काम किया। इनमें कुछ प्रमुख नाम थे, यीशु के रूप में जिम कैविजेल, मैरी मैग्डलीन के रूप में मारिसा टोमेई, मूसा के रूप में रिचर्ड ड्रेफस और डेविड के रूप में गैरी सिनिस। सेर्नी ने CBS के 'द ट्वाइलाइट ज़ोन' के एपिसोड्स को रेडियो प्रोग्राम में भी बदला और एक पॉडकास्ट सीरीज के लिए नए एपिसोड्स भी बनाए।