JoBe Cerny Death: नहीं रहे पिल्सबरी डोबॉय को आवाज देने वाले जोबे सेर्नी, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पिल्सबरी डोबॉय को आवाज देने वाले जोबे सेर्नी का निधन। (फोटो सोर्स: @indiaforums/X)
JoBe Cerny Death: 'पिल्सबेरी डोबॉय' (Poppin’ Fresh Pillsbury Doughboy) जैसे लोकप्रिय किरदार को अपनी आवाज से जिंदा करने वाले वॉयस आर्टिस्ट जोबी सर्नी का अल्जाइमर बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया है।
एक्टर और वॉयस ओवर आर्टिस्ट JoBe Cerny, जो विज्ञापनों में 'पिल्सबेरी डोबॉय' के किरदार को अपनी आवाज देने के लिए जाने जाते थे, का 78 साल की उम्र में अल्जाइमर बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया। उनके परिवार ने बताया कि सर्नी का निधन 30 अक्टूबर को इलिनोइस के ग्रेस्लेक स्थित उनके घर पर हुआ।
सर्नी को 'पिल्सबेरी डोबॉय' (Poppin’ Fresh) के किरदार को आवाज देने के लिए काफी पहचान मिली। यह किरदार अपनी तीखी आवाज और उस खास हंसी के लिए मशहूर था, जो तब सुनाई देती थी जब कोई ग्राहक उसके पेट में उंगली लगाता था। उन्होंने दशकों तक इस किरदार को अपनी आवाज दी और 2020 में इस रोल से अलग हो गए।
सर्नी ने एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और स्टूडियो मालिक के रूप में अपने करियर में कई तरह के काम किए। उन्होंने 'समवेयर इन टाइम' (1980), 'माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग' (1997) और 'रोड टू परडिशन' (2002) जैसी फिल्मों में भी काम किया।
JoBe Cerny से पहले पॉल फ्रीस और जेफ बर्गमैन ने 'पिल्सबेरी डोबॉय' को अपनी आवाज़ दी थी। उनके बाद सर्नी ने लंबे समय तक इस किरदार को आवाज़ दी, जो अमेरिका के सबसे पहचाने जाने वाले विज्ञापन किरदारों में से एक है।
2007 के एक इंटरव्यू में, सर्नी ने इस किरदार के भविष्य को लेकर अलग-अलग विचारों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी 'पिल्सबेरी डोबॉय' की मौजूदगी को कम करना चाहते थे, जबकि बाद में अन्य अधिकारियों ने इस किरदार की भूमिका को और बढ़ा दिया।
सर्नी ने बताया, "कभी-कभी [पिल्सबेरी में] कोई नया अधिकारी आ जाता था।" उन्होंने आगे कहा कि एक बार एक अधिकारी ने इस किरदार की आवाज को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में 'पिल्सबेरी डोबॉय' और भी ज्यादा विज्ञापनों में नजर आने लगा।
इस कलाकार ने कई अन्य विज्ञापन कैम्पेन में भी अपनी आवाज दी। उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैंबल (Procter & Gamble) के 'चीयर' (Cheer) डिटर्जेंट के विज्ञापनों में 'चीयर मैन' (Cheer Man) का किरदार निभाया, जो कुछ नहीं बोलता था। इसके अलावा, उन्होंने 'रेड' (Raid) कीटनाशक और 'डाउ' (Dow) बाथरूम क्लीनर के विज्ञापनों में भी अलग-अलग किरदारों को अपनी आवाज दी।
अपने पूरे करियर के दौरान, सर्नी कई लोकप्रिय फिल्मों में भी नजर आए। उनके काम में 'रेंट-ए-कॉप' (1987), 'मो मनी' (1992), 'नोवोकेन' (2001) और 'लीगली ब्लॉन्ड 2: रेड, व्हाइट एंड ब्लॉन्ड' (2003) जैसी फिल्में शामिल हैं।
उन्होंने 'माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग' में एक टेलर का किरदार निभाया था और 'रोड टू परडिशन' में वो एक बैंकर की भूमिका में नजर आए थे. इन फिल्मों के जरिये उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया।
30 से ज्यादा सालों तक, सेर्नी ने शिकागो के रिवर नॉर्थ इलाके में 'सेर्नी/अमेरिकन क्रिएटिव रिकॉर्डिंग स्टूडियो' चलाया। इस स्टूडियो में हजारों प्रोजेक्ट, विज्ञापन, फिल्में और ऑडियोबुक तैयार किए गए।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था 'द वर्ड ऑफ प्रॉमिस' का निर्देशन करना। यह बाइबल के 'न्यू किंग जेम्स वर्जन' का 98 घंटे का एक नाटकीय ऑडियो वर्जन था। इस प्रोडक्शन में 500 से ज्यादा कलाकारों ने काम किया। इनमें कुछ प्रमुख नाम थे, यीशु के रूप में जिम कैविजेल, मैरी मैग्डलीन के रूप में मारिसा टोमेई, मूसा के रूप में रिचर्ड ड्रेफस और डेविड के रूप में गैरी सिनिस। सेर्नी ने CBS के 'द ट्वाइलाइट ज़ोन' के एपिसोड्स को रेडियो प्रोग्राम में भी बदला और एक पॉडकास्ट सीरीज के लिए नए एपिसोड्स भी बनाए।
अपने करियर के बारे में बात करते हुए, सेर्नी ने एक बार कहा था कि वे इस पेशे के लिए आभारी हैं, जिसने उन्हें लगातार खुद को बदलने का मौका दिया। उन्होंने कहा, "मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे हर दिन कुछ अलग बनने का मौका मिलता है। मुझे खुशी है कि मैंने मजे करने के अपने उस 'गैर-जिम्मेदाराना' फैसले को नहीं छोड़ा।"
सेर्नी के परिवार में उनकी 56 साल की जीवनसाथी एलीन, बेटे टिम और पैट्रिक, बहुएं एंड्रिया और लिली, और पोते-पोतियां आर्चर और क्लेओ हैं।
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