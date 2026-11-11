‘तुम्हारे मामा की कोई बेटी है क्या?’ 8 साल के बच्चे ने शिवसेना सांसद को किया फोन, सड़क की मांग पर मजेदार बातचीत वायरल

Omraje Nimbalkar Viral Call: धाराशिव लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना सांसद ओमराजे निंबालकर की छवि लोगों के बीच रहने और जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहने के रुप में है। दरअसल, उनके और क्षेत्र के लोगों के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है। अब ऐसा ही एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें महज 8 साल का एक बच्चा सांसद से सड़क की मरम्मत कराने की मांग करता सुनाई दे रहा है। खास बात यह है कि सांसद ओमराजे ने भी बच्चे की बात का अपनी खास अंदाज में जवाब दिया और उसकी मजेदार तरीके से फिरकी ली।