‘गोकुल’ के बाद सतारा में बड़ा सियासी खेला, क्या NCP को मिलेगी जिला बैंक की कमान? महायुति में हलचल तेज

Satara District Bank Election: गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद पर राजेश पाटील की नियुक्ति के बाद अब सातारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। सातारा में महायुति के भीतर पहले भी सत्ता को लेकर टकराव हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या भाजपा (BJP) इस बार अपने सहयोगी दलों को मौका देकर पुरानी नाराजगी दूर करेगी?