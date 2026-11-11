अजित पवार की मौत हादसा नहीं, साजिश थी! NCP नेता का बड़ा दावा, बोले- महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसी साल 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। हालांकि, इस दुर्घटना को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) के नेता रोहित पवार ने दावा किया था कि अजित पवार की मौत महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने इस मामले में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच को लेकर सवाल उठाए थे। अब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटील ने भी इसी तरह का दावा कर खलबली मचा दी है।