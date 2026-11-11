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टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग मामले में 5 आरोपियों की बढ़ी हिरासत, फूल सिंह को लेकर भी जांच

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने फूल सिंह समेत पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। पुलिस हरियाणा में फूल सिंह की उम्र की भी जांच कर रही है।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Updated: 11 Nov 2026, 2:38 PM IST

Bollywood News

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में पुलिस ने फूल सिंह समेत पांच आरोपियों की हिरासत 16 नवंबर तक बढ़वाई। (फोटो सोर्स-ANI)

MCOCA Court:बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। विशेष मकोका अवकाश अदालत ने फूल सिंह समेत पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। इन आरोपियों में रेहान, कुनाल, सुमित और अंकित भी शामिल हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर मामले की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांचों आरोपियों की हिरासत सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए दलील दी गई कि आरोपियों का सामना मामले की एक अन्य आरोपी सुनेहा पंडित से कराना जरूरी है। पुलिस का मानना है कि आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने से वारदात में सभी की भूमिका और आपसी संपर्क के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

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13 आरोपियों में से 7 जेल भेजे गए

इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से सात को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं, सुनेहा पंडित 16 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगी। अब अदालत के आदेश के बाद फूल सिंह समेत पांच अन्य आरोपियों से भी इसी तारीख तक पूछताछ की जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पांचों आरोपियों को अपने माता-पिता से फोन पर बात करने की इजाजत भी दी। साथ ही यह आदेश दिया कि उनकी फोन पर होने वाली बातचीत रिकॉर्ड नहीं की जाएगी।

फूल सिंह की उम्र की जांच के लिए हरियाणा पहुंची पुलिस

इस मामले में फूल सिंह की उम्र भी जांच का अहम हिस्सा बन गई है। उसने खुद को नाबालिग बताया है। उसके इस दावे की जांच के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम हरियाणा भेजी गई है। वहां पुलिस उसके उम्र संबंधी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि उम्र की जांच से जुड़ी रिपोर्ट 18 नवंबर को पेश की जाएगी। फूल सिंह की उम्र को लेकर सामने आने वाली रिपोर्ट से उसके मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करने में मदद मिलेगी।

फिलहाल पुलिस का जोर आरोपियों से पूछताछ कर फायरिंग की पूरी योजना और उसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाने पर है। खास तौर पर सुनेहा पंडित से आरोपियों का आमना-सामना कराने और फूल सिंह की उम्र की जांच को इस मामले में अहम माना जा रहा है।

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