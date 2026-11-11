टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग मामले में 5 आरोपियों की बढ़ी हिरासत, फूल सिंह को लेकर भी जांच

MCOCA Court:बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। विशेष मकोका अवकाश अदालत ने फूल सिंह समेत पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। इन आरोपियों में रेहान, कुनाल, सुमित और अंकित भी शामिल हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर मामले की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है।