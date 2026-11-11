तुकाराम मुंढे की पोस्ट चर्चा में, बोले- ‘चलता है’ की नीति छोड़ें, खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता को दें प्राथमिकता

उन्होंने लोगों से साफ तौर पर ‘चलता है’ वाली नीति और औसत दर्जे की मानसिकता को छोड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि बेहतर व्यवस्था और विकसित समाज के लिए गुणवत्ता को प्राथमिकता देना जरूरी है। खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की सेवाओं तक, मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। तुकाराम मुंढे की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और लोग गुणवत्ता, जवाबदेही और बेहतर व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।