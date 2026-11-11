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गुवाहाटी

असम ट्रेन हादसा: लोको पायलट का वीडियो आया सामने, दूसरी ट्रेन को रास्ता देते समय कैसे बेकाबू हुई सैरांग एक्सप्रेस?

Assam Train Accident: असम के दिगारू रेलवे स्टेशन पर सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने का वीडियो सामने आया है। इसमें लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होने और इमरजेंसी ब्रेक काम नहीं करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। हादसे में इंजन समेत पांच डिब्बे पटरी से उतर गए थे।
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गुवाहाटी

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Imran Sheikh

Updated: 11 Nov 2026, 11:23 AM IST

Sairang Express Derailment

असम के दिगारू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन और डिब्बे। (फोटो सोर्स-IANS)

Loco Pilot Video: असम में हुए सैरांग एक्सप्रेस हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होने और इमरजेंसी ब्रेक काम नहीं करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। गुवाहाटी के पास दिगारू रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे में ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए थे। वीडियो सामने आने के बाद हादसे के दौरान ट्रेन को नियंत्रित करने की कोशिशों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

यह घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट की है। ट्रेन संख्या 13125 कोलकाता से मिजोरम के सैरंग जा रही थी। दिगारू स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को पहले रास्ता देने के लिए सैरांग एक्सप्रेस को स्टेशन पर लिया जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई और इंजन समेत पांच डिब्बे पटरी से उतर गए।

लोको पायलट ने वीडियो में क्या कहा?

हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें लोको पायलट को यह कहते सुना जा सकता है कि ट्रेन की स्पीड कम नहीं हो रही है। वह रेड सिग्नल और इमरजेंसी ब्रेक का भी जिक्र करते हैं। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि उस समय ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी। इसके कुछ ही देर बाद तेज आवाज सुनाई देती है और हादसा हो जाता है।

इस वीडियो ने ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि जिस समय ट्रेन को दूसरी गाड़ी के लिए रास्ता देना था, उसी दौरान उसकी रफ्तार नियंत्रित नहीं हो पाई। ऐसे में हादसे की वजह जानने के लिए ब्रेक सिस्टम और ट्रेन के दूसरे तकनीकी हिस्सों की भूमिका अहम हो जाती है।

चार यात्रियों को आई थी मामूली चोट

हादसे के बाद रेलवे ने राहत और बचाव का काम शुरू किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया था कि इस घटना में चार यात्रियों को मामूली चोटें आईं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया।

रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पटरी से उतरे इंजन और डिब्बों को हटाने के साथ रेल यातायात बहाल करने का काम भी शुरू किया गया।

अब लोको पायलट का वीडियो सामने आने के बाद इस हादसे में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम की हो रही है। सवाल यह है कि दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के दौरान सैरांग एक्सप्रेस की रफ्तार पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका।

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