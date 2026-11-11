असम ट्रेन हादसा: लोको पायलट का वीडियो आया सामने, दूसरी ट्रेन को रास्ता देते समय कैसे बेकाबू हुई सैरांग एक्सप्रेस?

Loco Pilot Video: असम में हुए सैरांग एक्सप्रेस हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होने और इमरजेंसी ब्रेक काम नहीं करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। गुवाहाटी के पास दिगारू रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे में ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए थे। वीडियो सामने आने के बाद हादसे के दौरान ट्रेन को नियंत्रित करने की कोशिशों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।