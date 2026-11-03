राहुल गांधी के PM बनने पर हिमंत बिस्वा सरमा का तंज, बोले- खरगे के घर मॉक संसद में ही पूरी होगी इच्छा!

Mallikarjun Kharge Mock Parliament: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा है। सरमा ने कहा, कांग्रेस में परिवारवाद ही चलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी हमेशा चाहती थीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें। सरमा के मुताबिक, जब यह मुमकिन नहीं हुआ, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हुए एक कार्यक्रम में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के रोल में दिखा दिया गया। उनके इस बयान ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गर्म बहस को और हवा दे दी है।