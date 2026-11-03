2 निर्दलीय MLC के BJP में शामिल होने पर NDA में बढ़ती जा रही तकरार, जदयू के बाद चिराग पासवान ने खोला मोर्चा

अब इस मामले को लेकर बिहार एनडीए में गर्माहट लगातार बढ़ रही है। पहले जदयू ने दोनों एमएलसी को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े किए थे। जदयू के बड़े नेता और एलएलसी नीरज कुमार ने कहा कि इन दोनों निर्दलीय एमएलसी ने चुनाव में जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की थी।