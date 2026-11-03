जजों से ही मांगी पहचान! SIR अपील पर चुनाव आयोग का नया फरमान, 21 सितंबर से नहीं हुआ एक भी निपटारा

'द इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा देखे गए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, पश्चिम बंगाल के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरणों के जजों द्वारा आधार प्रमाणीकरण (authentication) फीचर के कारण चुनाव आयोग के पोर्टल पर लॉग इन करने से इनकार करने के एक महीने से अधिक समय बाद, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते उनसे अपने पैन (PAN) और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों का उपयोग करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने को कहा है।