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जजों से ही मांगी पहचान! SIR अपील पर चुनाव आयोग का नया फरमान, 21 सितंबर से नहीं हुआ एक भी निपटारा

पश्चिम बंगाल SIR अपीलीय न्यायाधिकरणों ने 21 सितंबर के बाद कोई अपील नहीं निपटाई। आधार ऑथेंटिकेशन पर अड़े जजों से आयोग ने डिजिटल सिग्नेचर बनवाने को कहा। पूरी खबर पढ़ें।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 3 Nov 2026, 3:34 PM IST

Pending Voter Appeals

Special Intensive Revision

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरणों ने 21 सितंबर के बाद से किसी भी अपील का निपटारा नहीं किया है। इसी तारीख को चुनाव आयोग ने अंतिम आदेश जारी करने के लिए आधार प्रमाणीकरण स्क्रीन लागू की थी।

'द इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा देखे गए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, पश्चिम बंगाल के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरणों के जजों द्वारा आधार प्रमाणीकरण (authentication) फीचर के कारण चुनाव आयोग के पोर्टल पर लॉग इन करने से इनकार करने के एक महीने से अधिक समय बाद, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते उनसे अपने पैन (PAN) और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों का उपयोग करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने को कहा है।

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Updated on:

3 Nov 2026, 3:34 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / जजों से ही मांगी पहचान! SIR अपील पर चुनाव आयोग का नया फरमान, 21 सितंबर से नहीं हुआ एक भी निपटारा

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