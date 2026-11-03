प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड में चौंकाने वाला मोड़, मीनाक्षी शिंदे पर हत्या की साजिश के आरोप, अब उन्हीं ने राम की सुरक्षा मांगी

मीनाक्षी शिंदे ने पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि प्रदीप पूर्णेकर की मौत के बाद ठाणे में विपक्षी दलों के नेता इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उनका आरोप है कि आदित्य ठाकरे, संजय राउत, विनायक राउत, अनिल परब, राजन विचारे, केदार दिघे, विक्रांत चव्हाण, अविनाश जाधव और अभिजीत पानसे सहित कई नेता इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं की बयानबाजी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। इससे ठाणे में शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है।