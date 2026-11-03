राम माधव ने कांग्रेस से पूछा- क्या घुसपैठियों को वोट का अधिकार देना चाहती है?

राम माधव ने कहा कि देश में चल रही SIR की प्रक्रिया कई राज्यों में पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ राज्यों में यह अभी जारी है। जम्मू-कश्मीर में भी यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने के दावे पर राम माधव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने की बात कर रही है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं ला पाई जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया गया हो। उन्होंने दावा किया कि नाम हटाने की प्रक्रिया में मृत और दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम शामिल हैं।