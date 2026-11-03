ममता और राहुल घुसपैठियों को भारत में रखने के लिए लड़ रहे, दिल्ली रैली को लेकर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा

शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी INDIA गठबंधन ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ रैली की थी।