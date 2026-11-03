पत्नी की LinkedIn प्रोफाइल नौकरी का सबूत नहीं, कोर्ट ने पति से कहा- हर महीने 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता देना ही होगा

अदालत ने पति की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पत्नी के निजी कंपनी में काम करने का दावा करते हुए आर्थिक मदद देने की जरूरत नहीं होने की बात कही थी। इस मामले में कोर्ट ने पति को झटका देते हुए पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।