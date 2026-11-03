NH-12 जाम करने की धमकी पर भड़के बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी, हुमायूं कबीर को दी सख्त चेतावनी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 6 दिसंबर के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और आम जनता को परेशानी में डालने की जरा भी कोशिश की गई तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि कानून तोड़ने वालों का सारा अहंकार पलभर में चूर हो जाएगा। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को लेकर NH-12 पर नाकेबंदी की चेतावनी दी है। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भाजपा नेताओं ने इसे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।