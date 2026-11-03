दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बोले CM फडणवीस, कहा- यह बहुत छोटा मुद्दा, मेरे स्तर का नहीं

सीएम फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी राय जाहिर की होगी, लेकिन यह मामला असल में हाई कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है। वीडियो हटाने का फैसला मुंबई नगर निगम का था। सोशल मीडिया हैंडल का संचालन करने वाली अथॉरिटी को यह तय करने का अधिकार है कि कौन-सा कंटेंट रखा जाए और किसे हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने दीया मिर्जा का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं, लेकिन देश की कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे उनके स्तर के नहीं हैं।