BJP नेताओं की टिप्पणी से हाईकोर्ट नाराज, दीया मिर्जा के पटाखे न फोड़ने वाले वीडियो को बहाल करने का आदेश

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी दीया मिर्जा की अपील पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दीया मिर्जा फिल्म अभिनेत्री हैं और मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन यह मुद्दा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। संविधान सभी धर्मों को अपने त्योहार मनाने का अधिकार देता है। अठावले के मुताबिक, जिस तरह हिंदू समुदाय ईद का सम्मान करता है और उसमें शामिल होता है, उसी तरह दिवाली भी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। उन्होंने कहा कि पटाखे नहीं जलाने से दिवाली का उत्सव कुछ फीका पड़ सकता है, हालांकि प्रदूषण की समस्या को लेकर चिंता करना भी जरूरी है।