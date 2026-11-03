NCP के दोनों गुटों का खत्म हो जाएगा वजूद! अमित शाह से मुलाकात पर संजय राउत ने किसे सुनाई खरी-खरी?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर चल रही उठापटक के बीच शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है। NCP के छह वरिष्ठ नेताओं की अमित शाह से मुलाकात के बाद राउत ने दावा किया कि BJP ने पार्टी को दो हिस्सों में बांटकर महाराष्ट्र की राजनीति को कमजोर किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि आने वाले दिनों में NCP के दोनों गुटों का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा।