महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय को लेकर NCP में हलचल, अमित शाह से मिले 6 बड़े नेता; सुनेत्रा पवार की गैरमौजूदगी ने बढ़ाए सवाल!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में वित्त मंत्रालय को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कोशिशें तेज हो गई हैं। सोमवार को पार्टी के छह वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा फिर से NCP को देने की मांग उठाई गई। खास बात यह रही कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और सांसद पार्थ पवार इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। ऐसे में पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चल रही बातचीत को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।