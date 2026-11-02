दिया मिर्जा की दिवाली अपील पर भड़के नितेश राणे, पूछा- रमजान और बकरीद पर पर्यावरण संरक्षण की अपील क्यों नहीं करतीं?

Diwali Pollution Controversy: दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने और प्रदूषण कम करने की अपील को लेकर अदाकारा दिया मिर्जा विवादों में घिर गई हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने उनके अभियान पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वह रमजान और बकरीद जैसे त्योहारों पर भी पर्यावरण संरक्षण की अपील क्यों नहीं करतीं? राणे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग केवल हिंदू त्योहारों के समय ही पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हैं। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।