दिया मिर्जा के दिवाली संदेश पर मचा बवाल, अब रामदास आठवले बोले- राजनीति छोड़ एक्टिंग पर ध्यान दें!

Dia Mirza Diwali Controversy: दिवाली पर प्रदूषण कम करने की अपील करने वाली अदाकारा दिया मिर्जा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बाद अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आठवले ने दिया मिर्जा के संदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में पड़ने के बजाय अपने अभिनय पर ध्यान देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद दिवाली पर पटाखे चलाने और त्योहार मनाने के तरीके को लेकर छिड़ी बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है।