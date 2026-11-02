दीया मिर्जा पर भड़कीं मुंबई की मेयर रितु तावड़े, बोलीं- अभिनेत्री का एजेंडा हिंदुत्व विरोधी, किया ब्लैकलिस्ट

Dia Mirza Controversy: अभिनेत्री दीया मिर्जा के प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान वाले वीडियो को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति के बाद बीएमसी ने दीया मिर्जा का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था। अब मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी अभिनेत्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दीया मिर्जा को हिंदुत्व विरोधी बताते हुए कहा कि उन्हें बीएमसी के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा।