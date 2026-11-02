IMD Alert: महाराष्ट्र में अगले 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, मुंबई-पुणे समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम

पुणे जिले में 2 नवंबर को कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने, गरज-चमक और भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 3 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 4 और 5 नवंबर को भी हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। 6 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है।