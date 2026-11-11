पंजाब में चुनाव से पहले सुखबीर बादल का मास्टरस्ट्रोक, बिखरे अकाली नेताओं को फिर जोड़ने की कोशिश

Punjab Election News: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पुराने नेताओं को वापस जोड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अब उन नेताओं को साथ लाने में जुटे हैं, जिन्होंने अलग-अलग कारणों से अकाली दल छोड़ दिया था। इस कोशिश के तहत वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा की पार्टी में वापसी हो चुकी है। अब पूर्व मंत्री और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की तीन बार अध्यक्ष रह चुकीं बीबी जागीर कौर ने भी 13 नवंबर को अकाली दल में लौटने का ऐलान किया है।