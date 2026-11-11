11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब में चुनाव से पहले सुखबीर बादल का मास्टरस्ट्रोक, बिखरे अकाली नेताओं को फिर जोड़ने की कोशिश

Akali Dal Leaders Return: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल को मजबूत करने के लिए पुराने नेताओं की घर वापसी की मुहिम तेज कर दी है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा के बाद बीबी जागीर कौर भी पार्टी में लौटेंगी। उधर, दूसरे अकाली गुटों में टूट और गठबंधन की चर्चाओं ने सियासी हलचल बढ़ा दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Imran Sheikh

Updated: 11 Nov 2026, 10:27 AM IST

Shiromani Akali Dal

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल को मजबूत करने में जुटे पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। (फोटो सोर्स-@officeofssbadal)

Punjab Election News: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पुराने नेताओं को वापस जोड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अब उन नेताओं को साथ लाने में जुटे हैं, जिन्होंने अलग-अलग कारणों से अकाली दल छोड़ दिया था। इस कोशिश के तहत वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा की पार्टी में वापसी हो चुकी है। अब पूर्व मंत्री और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की तीन बार अध्यक्ष रह चुकीं बीबी जागीर कौर ने भी 13 नवंबर को अकाली दल में लौटने का ऐलान किया है।

सुखबीर बादल ने सभी अकाली नेताओं से पंजाब और सिख पंथ के हित में एकजुट होने की अपील की है। उनका कहना है कि अलग-अलग गुट बनाकर काम करने के बजाय सभी नेताओं को पुरानी पार्टी के मंच पर आना चाहिए। उन्होंने अकाली दल पुनर्सुरजीत के नेताओं से भी पार्टी में लौटने की अपील की है।

प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने भी अपनी वापसी के पीछे पंथक एकता को बड़ी वजह बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अकाली नेताओं का एक साथ आना जरूरी है। उन्होंने दूसरे नाराज नेताओं से भी अकाली दल में लौटने की अपील की है।

अलग गुट में भी शुरू हो गई टूट

अकाली दल से अलग हुए नेताओं ने 11 अगस्त 2025 को अकाली दल पुनर्सुरजीत बनाया था। इसका मकसद पुरानी पार्टी से अलग होकर नया संगठन खड़ा करना था। शुरुआत में मनप्रीत सिंह अयाली, इकबाल सिंह झूंडा, संता सिंह उमैदपुरी, गुरप्रताप सिंह वड़ाला और सतवंत कौर जैसे नेता इस गुट के साथ आए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद यहां भी नेताओं के बीच बिखराव शुरू हो गया।

कई नेताओं ने सुखबीर बादल की अगुवाई वाले अकाली दल में वापसी कर ली, जबकि कुछ दूसरे दलों से जुड़ गए। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा आम आदमी पार्टी में चले गए। वहीं मनप्रीत सिंह अयाली और इकबाल सिंह झूंडा ने अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब दे का साथ पकड़ लिया। हालांकि, अकाली दल पुनर्सुरजीत के नेता परमिंदर सिंह ढींडसा का कहना है कि उनका संगठन अब भी मजबूत है।

वारिस पंजाब दे में भी बढ़ी खींचतान

दूसरी ओर, अमृतपाल सिंह से जुड़े संगठन वारिस पंजाब दे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 28 अक्टूबर को संगठन ने पंजाब के सभी 23 जिलों की इकाइयां भंग कर जिला अध्यक्षों को हटा दिया था। इस फैसले का संगठन की पांच सदस्यीय समिति के नेताओं ने विरोध किया और इसे एकतरफा बताया। इसके दो दिन बाद 30 अक्टूबर को समिति के सभी पांच सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। इन नेताओं ने संगठन में बाहरी लोगों के दखल और चुनाव में टिकट बांटने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं।

गठबंधन की राजनीति पर भी नजर

पंजाब में चुनाव से पहले अकाली दल की इस कोशिश को गठबंधन की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा के साथ फिर से गठबंधन की चर्चाओं के बीच सुखबीर बादल पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। पुराने नेताओं की वापसी से पार्टी को संगठन के साथ-साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत में भी मजबूती मिल सकती है।

वहीं, वारिस पंजाब दे की अकाली दल पुनर्सुरजीत और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि, वारिस पंजाब दे ने भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में चुनाव से पहले अकाली दल में पुराने नेताओं की वापसी और दूसरे संगठनों में चल रही खींचतान ने पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.